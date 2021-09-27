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Aslı'dan 69 gün sonra acı haber geldi

#Kütahya#Kaza#Nazlı Asıldan
Aslıdan 69 gün sonra acı haber geldi

Kütahya'da ters yönde giden Ahmet Ş.'nin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü Nazlı Asıldan (21), 69 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA) - Kaza, 19 Temmuz'da Kütahya- Eskişehir yolunun fuar mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Karşı şeride geçmek için ters yönde giden Ahmet Ş. yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil, Nazlı Asıldan'ın kullandığı 43 AAY 552 plakalı motosiklete çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ş. ile motosikletli Nazlı Asıldan yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ahmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Sağlık durumu kritik olan Nazlı Asıldan ise 69 gündür tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Nazlı Asıldan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Aslıdan 69 gün sonra acı haber geldi

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#Kütahya#Kaza#Nazlı Asıldan