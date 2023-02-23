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'Asker kışladan geç çıktı' iddiası... Malatya'daki görüntüler ortaya çıktı: 89 dakika sonra çıkış yaptılar

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#Deprem#Malatya#Asker
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:07

Kahramanmaraş merkezli saat 04.17'de meydana gelen ilk depremin ardından askerin kışladan geç çıktığı iddia edilmişti. Malatya'da kışlayı gören bir güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde askerin depremden 1 buçuk saat sonra kışladan çıkış yaptığı görüldü.

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Bu görüntüler Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05:46'da kaydedildi. Malatya'daki bir kışlada asker, depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor.

Görüntülerde kışladan çıkan askerlerin hızla kalabalığın içine karışarak depremzedelere yardım ettiği görülüyor.

Asker kışladan geç çıktı iddiası... Malatyadaki görüntüler ortaya çıktı: 89 dakika sonra çıkış yaptılar

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ÇALIŞMALARA KATILDILAR

Kahramanmaraş ve Hatay'da ise askerlerin günün ilk ışıklarıyla birlikte enkazda kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntüler yansıyor.

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BAKAN AKAR: TSK, DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN MİLLETİNİN YANINA KOŞMUŞTUR

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığı iddiasına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları; askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar, iyi niyetle izah edilemez" demişti.

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#Deprem#Malatya#Asker

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