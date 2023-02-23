'Asker kışladan geç çıktı' iddiası... Malatya'daki görüntüler ortaya çıktı: 89 dakika sonra çıkış yaptılar

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Bu görüntüler Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05:46'da kaydedildi. Malatya'daki bir kışlada asker, depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor.

Görüntülerde kışladan çıkan askerlerin hızla kalabalığın içine karışarak depremzedelere yardım ettiği görülüyor.

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ÇALIŞMALARA KATILDILAR

Kahramanmaraş ve Hatay'da ise askerlerin günün ilk ışıklarıyla birlikte enkazda kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntüler yansıyor.

Gözden Kaçmasın Mehmetçik sahaya geç mi çıktı Haberi görüntüle

BAKAN AKAR: TSK, DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN MİLLETİNİN YANINA KOŞMUŞTUR

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığı iddiasına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları; askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar, iyi niyetle izah edilemez" demişti.