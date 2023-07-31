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Aşırı sıcaklar ile birlikte yeni tehlike! Prof. Dr. Şen: Durum çok ciddi! Kırmızı alarma zamanımız kalmaz

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#Sıcak#Meteoroloji#Hava Durumu
Aşırı sıcaklar ile birlikte yeni tehlike Prof. Dr. Şen: Durum çok ciddi Kırmızı alarma zamanımız kalmaz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:19

Önceki hafta tüm yurtta hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Türkiye, çarşamba gününden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı ‘eyyamıbahur’un etkisine girecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise aşırı sıcaklar ile beraber gelecek olan su kaynaklarındaki buharlaşma tehlikesine dikkat çekerken durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Şen, 'Şimdiden gerekli önlemler alınmaz ise Kırmızı alarma zamanımız kalmaz.' dedi.

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Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırılırken bununla birlikte kuraklık tehlikesi de baş gösterdi. Yağışların ülke genelinde azalması ve aşırı sıcakla su kaynaklarında buharlaşma da hızlandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bizi bekleyen kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Şen'in uyarıları şu şekilde:

Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Çarşambadan itibaren artmaya başlayacak. Bugüne göre 4-5 derece artacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak.
İstanbul Ankara perşembe, cuma 35-36 dereceyi görecek.

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Gelecek sıcak havadan Akdeniz bölgesi ve Kıyı Ege ile Güney Ege çok fazla etkilenmeyecek. Yağış hasreti devam ediyor.

 

'TURUNCU ALARM VERİLMELİDİR'

İçme suyu barajlarında su kaybı devam ediyor. Buharlaşma maksimum seviyede. Suyun 1/4 nü buharlaşma ile kaybediyoruz. Talep arttı, yağış yok. Turuncu alarm verilmelidir. Şimdiden gerekli önlemler alınmaz ise Kırmızı alarma zamanımız kalmaz. Durum çok ciddi. Hala problem yok diyenler var.

Geçtiğimiz perşembe rekor sıcaklık Ankara Kızılcahamam'da 42.3 dereceydi.

Aşırı sıcaklar ile birlikte yeni tehlike Prof. Dr. Şen: Durum çok ciddi Kırmızı alarma zamanımız kalmaz

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#Sıcak#Meteoroloji#Hava Durumu

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