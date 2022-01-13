Aşılı temaslıya karantina ve PCR kalktı

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Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Koca, özetle şunları söyledi: “Omikron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Hastanelerde hasta sayısında yüzde 10’luk artış oldu.”

“OMİCRON SÜRECİNDE DOĞRU KARAR”

PCR testinin sadece semptom gösterenlere yapılması kararını destekleyen Jackson Laboratuvarı’ndan Prof. Dr. Derya Unutmaz da Twitter’dan “Ben bu kararın Omicron sürecinde doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kadar hızlı bulaşan bir virüs için semptomsuz şüphe üstüne PCR testi yapmanın pek anlamı kalmadı, testler de zaten yetişmez. Temas şüphesi duyan sorumlu insanlar zaten kendilerini birkaç gün karantinaya sokarlar” dedi.