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Aşılamada kritik rakamlar belli oldu! Bir eşiği daha aştık!
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 33 milyon 697 bini geçti. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran sonuna kadar 20 yaş üstünü aşılama hedefinin olduğunu söylemişti.
Normalleşme süreci devam ederken Türkiye'de 20 milyon kişiye ilk doz corona virüsü aşısı yapıldı.
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