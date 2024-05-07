Aşı reddi 40 bini aştı

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Aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlendiğine, hastalıkların kontrol altına alındığına dikkat çeken Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, aşı reddinin sadece bireysel bir tercih değil, diğer insanların sağlığını da tehlikeye attığını kaydetti:

“Dünyada 2022 yılında bir önceki yıla göre kızamık vakalarında yüzde 79 artış yaşandı. Türkiye’de de 2021 yılında 51, 2022’de 125 olarak kayda geçen kızamık vaka sayısı 2023’te 4 bin 959’a yükselmiştir. Bunun en büyük nedeni de aşı tereddüdü ve aşı reddi olarak gösterilmektedir. Toplum sağlığını tehdit eden bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Türkiye’de de son yıllarda çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 183 ola-rak kaydedilen aşı reddi sayısı 2014 yılında 1370’e, 2017 yılında 23 bin 600’e çıktı. Bugün gelinen noktada ise aşı red-dinin 40 binlerin üzerinde olduğu öngörülüyor.”



