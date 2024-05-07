×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aşı reddi 40 bini aştı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Aşı#Sağlık Bakanlığı
Aşı reddi 40 bini aştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, aşı reddinin 40 binin üzerine çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’ndan bunun yaratacağı sağlık sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturması çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlendiğine, hastalıkların kontrol altına alındığına dikkat çeken Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, aşı reddinin sadece bireysel bir tercih değil, diğer insanların sağlığını da tehlikeye attığını kaydetti:

“Dünyada 2022 yılında bir önceki yıla göre kızamık vakalarında yüzde 79 artış yaşandı. Türkiye’de de 2021 yılında 51, 2022’de 125 olarak kayda geçen kızamık vaka sayısı 2023’te 4 bin 959’a yükselmiştir. Bunun en büyük nedeni de aşı tereddüdü ve aşı reddi olarak gösterilmektedir. Toplum sağlığını tehdit eden bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Türkiye’de de son yıllarda çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 183 ola-rak kaydedilen aşı reddi sayısı 2014 yılında 1370’e, 2017 yılında 23 bin 600’e çıktı. Bugün gelinen noktada ise aşı red-dinin 40 binlerin üzerinde olduğu öngörülüyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Aşı#Sağlık Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!