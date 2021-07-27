Aşı kartı (aşı sertifikası) nedir, nasıl alınır? Dijital aşı kartı alma ekranı

Aşı kartı, koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. 2. doz aşısı tamamlanmış olanlar, e-Nabız üzerinden dijital aşı kartı oluşturabiliyorlar. Aşı sertifikası nasıl alınır, hangi ülkelerde hangi kurallar geçerli? İşte, dijital aşı sertifikası alma ekranı ve konu hakkında bilgiler.

AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Aşı sertifikası nasıl alınır sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını dünya çapında devam ederken, ülkeler aşı olanlara, covid geçirenlere ve negatif test sonucu gösterenlere belirli kriterlere göre kapılarını açıyor. Bu kapsamda uygulamaya geçen aşı sertifikası da Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. Her iki doz aşı olanlar aşı sertifikalarını/kartlarını e-nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin ediyorlar. Aşı kartı oluşturanlar PDF olarak indirdikten sonra isterlerse bu belgeyi çıktı olarak da alabilecekler.

AŞI KARTI (AŞI SERTİFİKASI) NASIL ALINIR?

13 Ocak’ta başlanan aşı uygulamasıyla birlikte vatandaşlar e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

E-NABIZ AŞI KARTI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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