Aşı karşıtlığında en absürt çıkış! ‘Yarı maymun çocuklar doğabilir’

Konya’da önceki gün basın mensuplarıyla buluşan Erbakan’ın sözleri sosyal medyadan yayılınca şaşkınlığa yol açtı. Erbakan’ın aşı karşıtı mitingin olduğu gün yaptığı yorum az da olsa destek bulurken genelde tepki çekti. Erbakan özetle şöyle dedi:

KÜRESEL GÜÇLER!

“Ben şahsen kendim aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Şüphelendiğimiz noktalar var: Bir defa bu aşıları üreten firmalar, DSÖ ve bu konuyu dünya çapında gündemde tutan, talimatlar yazan, bunları Türkiye’de Sağlık Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na dahi okutan, hatta camilerde hocalarımıza bu talimatları minareden okutturan bu zümre, küresel güçler. Bunları çok iyi bildiğimiz için Milli Görüşçüler olarak son derece şüphe duyuyoruz. Bizim en son üst kurulumuzda olan ilim adamları diyorlar ki; ‘Bilim Kurulu’nu toplayın, bizi de çağırın, şu meseleyi masaya yatıralım.’ Bilimsel makaleleri getirmişler. Aşının virüsün daha da azgınlaşmasına yol açtığı, neler neler!

İNSAN ANTEN OLUYOR

Grafen oksitin fotoğrafını gösterdi bana hocalar. En büyük zehir. Aynı zamanda en hafif iletken. Yani ondan zerk edilen insanlar doğal bir anten haline geliyor; alıcı ve verici haline geliyor. mRNA insanın hücre çekirdeğine girmek demek. Hücrenin çekirdeğine girilmesi, o insandan, Allah vermesin, artık yarı insan yarı maymun çocuklar doğmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar, Allah vermesin, doğmasına yol açabilir.”

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