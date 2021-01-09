MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşı çalışmalarını kim denetledi?
GeriGündem Aşı çalışmalarını kim denetledi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA - HÜRRİYET AŞI BİLİM KURULU
Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı çalışmalarını kim denetledi?

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Aşı çalışmalarını kim denetledi?
Abone Olgoogle-news

Hürriyet, vatandaşlardan COVID-19 aşısı ile ilgili gelen soruları uzmanlara danışarak yanıtlıyor. Bugün sorulara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz yanıt verdi. İşte merak edilen sorular ve yanıtları:

Aşı konusunda geç kalındığını düşünüyor musunuz?

Dünyada ilk kez bir salgına karşı bu kadar kısa sürede aşılar geliştirildi ve uygulanmaya başlandı. Fakat dünyadaki aşı üretim merkezleri dünya nüfusu için yeterli olmadığından, tüm ülkelere yetecek kadar aşının bir anda üretilmesi mümkün değildir. Bu nedenle geç kalındığı düşüncesinin nedeni üretimin şimdilik yetersizliğidir. Bazı aşıların dağıtımı için -70 ya da -20 gibi soğuk zincirde taşınması zorunluluğu da o aşıların istenilen hızda yapılmasını da engellemektedir.

Aşı yapıldıktan sonra insanların antikor düzeyleri takip edilecek mi?

İki doz aşı uygulamasından sonra özellikle ikinci dozdan iki hafta sonra antikorlar ölçülebilir seviyeye gelirler. Ülkemizde de bir çok sağlık kuruluşunda bunlar ölçülebilir. İsteyen ölçtürebilir.

BİLİM KURULU’NDA HERKES AŞI OLUR

Aşı çalışmalarını kim denetledi?

Dünyada aşı yapımının GMP sertifikası (İyi üretim sertifikası) olan fabrikalarda yapılma zorunluluğu var. Bu fabrikalarda hammaddenin girişinden şişelenip, aşının çıkana kadarki tüm aşamaları test edilebilir. Kontrol edilebilir, incelenebilir özelliktedir. Bu aşı yapım yöntemleri ayrıntılı olarak yazılıp dosya halinde her ülkenin sağlık otoritelerinden izin alınır. Farklı ülkelere de satılmak isteniyorsa DSÖ’ye de bu dosya gönderilir.

Bilim Kurulu’nda aşı olmayacak kişi var mı?

Benim tahminim yoktur. Bilim Kurulu’ndaki bütün hocalar, aşının, uygulanma yöntemini ayrıntılı tartışarak tavsiye kararları alıyorlar. Bu nedenle aşı olmak istemeyen bir Bilim Kurulu üyesi düşünemiyorum.

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle