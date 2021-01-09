Aşı konusunda geç kalındığını düşünüyor musunuz?

Dünyada ilk kez bir salgına karşı bu kadar kısa sürede aşılar geliştirildi ve uygulanmaya başlandı. Fakat dünyadaki aşı üretim merkezleri dünya nüfusu için yeterli olmadığından, tüm ülkelere yetecek kadar aşının bir anda üretilmesi mümkün değildir. Bu nedenle geç kalındığı düşüncesinin nedeni üretimin şimdilik yetersizliğidir. Bazı aşıların dağıtımı için -70 ya da -20 gibi soğuk zincirde taşınması zorunluluğu da o aşıların istenilen hızda yapılmasını da engellemektedir.

Aşı yapıldıktan sonra insanların antikor düzeyleri takip edilecek mi?

İki doz aşı uygulamasından sonra özellikle ikinci dozdan iki hafta sonra antikorlar ölçülebilir seviyeye gelirler. Ülkemizde de bir çok sağlık kuruluşunda bunlar ölçülebilir. İsteyen ölçtürebilir.

BİLİM KURULU’NDA HERKES AŞI OLUR

Aşı çalışmalarını kim denetledi?

Dünyada aşı yapımının GMP sertifikası (İyi üretim sertifikası) olan fabrikalarda yapılma zorunluluğu var. Bu fabrikalarda hammaddenin girişinden şişelenip, aşının çıkana kadarki tüm aşamaları test edilebilir. Kontrol edilebilir, incelenebilir özelliktedir. Bu aşı yapım yöntemleri ayrıntılı olarak yazılıp dosya halinde her ülkenin sağlık otoritelerinden izin alınır. Farklı ülkelere de satılmak isteniyorsa DSÖ’ye de bu dosya gönderilir.

Bilim Kurulu’nda aşı olmayacak kişi var mı?

Benim tahminim yoktur. Bilim Kurulu’ndaki bütün hocalar, aşının, uygulanma yöntemini ayrıntılı tartışarak tavsiye kararları alıyorlar. Bu nedenle aşı olmak istemeyen bir Bilim Kurulu üyesi düşünemiyorum.