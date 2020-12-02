‘Asgari ücret net 3 bin lira olsun’

PAHALIYA MAL OLDU

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Akşener özetle şunları söyledi: “Pandeminin ikinci dalgası Türkiye’ye pahalıya mal oldu. Felaket geldi kapımıza dayandı. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağını uygulayın. Bunu yaparken de vatandaşımızın mağduriyetini önleyecek önlemleri eksiksiz alın. Zararın neresinden dönersek kârdır.

Mevcut durumda, brüt asgari ücret 2 bin 943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net, 2 bin 325 lira geçiyor. Asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için, işverenimizin cebinden ise 3 bin 458 lira çıkıyor. Bizim önerimiz şudur: Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim.

Yani, işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın, gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin.

MİLLİ GELİRİ ETKİLER

Milletimizin kazancı arttığı için, tüketimimiz de 112 milyar lira artacak, bu artışın milli gelirimize etkisi yaklaşık 450 milyar lira olacak. İstihdama katkısı ise 1 milyon 550 bin yeni çalışandır. Üstelik

1 milyon 550 bin yeni istihdamın, 1 milyon 164 bini kayıt dışından, kayıt altına geçen vatandaşlarımız olacak.”