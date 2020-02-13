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Nusret Durur/YUSUFELİ (Artvin) (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Artvin'de çığ düştü! Cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı

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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar Köyü'nün yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy yolda kaldı. Bazı araçlar kısmen kara gömülürken konvoydakiler 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

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  • Artvinde çığ düştü Cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı
  • Artvinde çığ düştü Cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı
  • Artvinde çığ düştü Cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı
  • Artvinde çığ düştü Cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yusufeli ilçesinde hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar Köyü yoluna çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, köyde katıldıkları cenaze töreninden dönen ve aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy yolda kaldı.

Çığ nedeniyle bazı araçlar kısmen kara gömüldü. Araçlarından çıkanlar panikle güvenli bölgeye kaçarken, küreklerle yolu açmaya çalıştı. İhbarla bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

'DÖNÜŞ YOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ'

Kürekle yolu açmaya çalıştıklarını anlatan Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Yaylalar köyünde cenazemiz vardı. 20 araçla cenazeye gittik, dönüş yolunda ise yola çığ düştü. İl Özel İdaresi'ne hemen haber verdik, ekipler gelene kadar bizler de yolun açılması için çalıştık. Araçlarda bulunan küreklerle yolu açmaya çalıştık. Yaklaşık 2 saat yolun açılması için uğraştık, daha sonra ekipler geldi ve yol açıldı. Bölgedeki kar kalınlığı 80 santimetreyi buluyor, bütün araçlar kara saplandı" diye konuştu.

Çığ nedeniyle yolda mahsur kalan Hasan Gücüyeter de "Cenazeden dönerken, çığ düştü ve yolda kaldık. Ekipler gelene kadar biz de küreklerle yolu açmaya çalıştık. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Aracı kara saplanan Abdullah Hadi Katkat ise "Aracımız kara saplandı, korktuk" diye konuştu.

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