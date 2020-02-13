Van kara gömüldü! Arabalar kayboldu...

687 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, valilik tarafından kriz masası oluşturuldu. Okulların perşembe ve cuma günleri tatil edildiği şehirde, zorunlu olmadıkça özel araçlarla seyahat edilmemesi ve doğru olmayan ihbarlarda bulunulmaması için uyarılarda da bulunuldu. Ayrıca yoğun kar ve sis yüzünden Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, dün saat 21.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.