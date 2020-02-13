MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan kara gömüldü! Arabalar kayboldu...
GeriGündem Van kara gömüldü! Arabalar kayboldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Van kara gömüldü! Arabalar kayboldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Van'da dün akşamdan bu yana etkili olan yağışlarla, kar kalınlığı Van şehir merkezinde yarım metreyi, kırsal alanlarda ise 1 metreyi buldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Gülay Kuyucu bölgedeki durumu anlatırken zor anlar yaşadı.

687 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, valilik tarafından kriz masası oluşturuldu. Okulların perşembe ve cuma günleri tatil edildiği şehirde, zorunlu olmadıkça özel araçlarla seyahat edilmemesi ve doğru olmayan ihbarlarda bulunulmaması için uyarılarda da bulunuldu. Ayrıca yoğun kar ve sis yüzünden Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, dün saat 21.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Van Valiliği duyurdu: Kriz merkezi kuruldu
Van Valiliği duyurdu: Kriz merkezi kuruldu
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle