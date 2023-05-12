Artış sözü! Memura en az 22 bin lira

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Ankara’da HAK-İŞ 15. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Son 21 yılda Türkiye, milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse, her yıl ortalama yüzde 5.5 oranında büyüme kaydettiyse, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, işgücü sayısındaki artışına rağmen istihdamını 32 milyona yaklaştırdıysa, ihracatını 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardıysa, sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alanda yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir.

İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIM

Kendimizi ülkemizdeki 16 milyonluk büyük emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla uyanmanın, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, gazete kâğıtları üzerine serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık.

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İŞÇİNİN YANINDAYDIK

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan itibaren daima sizlerin hakkını vermeye çalıştık. 1 Mayıs’ı önce Emek ve Dayanışma Günü ardından da resmi tatil ilan ettik. Örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı ve güvenliği noktasında da çok önemli adımlar attık. Biz göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı, dolar olarak 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Dolar bazında yaklaşık 440 dolar. Türkiye’nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.

22 BİN LİRAYI BULACAK

Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Şimdi temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

EMEKLİLERE DE

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Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilerine de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim. 1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsun, bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler.”