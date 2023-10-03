Artık işaret vermeyecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yeniden aday gösterileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu önceden aday işaretlerinin ardından CHP’li büyükşehirler başta olmak üzere birçok belediye başkanının da yeniden adaylıkları konusunda beklenti içine girdiği belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, “Hangi dinamiklerle, nasıl irade ortaya konularak adaylar belirlenecek, onları ben bilemem. Ancak ikinci dönemine büyük hırs, tutku ve aşkla hazırlanan bir Tunç Soyer var. Büyükşehir belediye başkanlığının iki dönem yapılması gerektiğini düşünüyorum. Adaylık noktasında bir kaygım yok” dedi.

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DEĞİŞİMCİLER ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu’nun aday açıklamasına ilk eleştiri partide kurultay mücadelesi yürüten değişimcilerden geldi. Partide aday belirleme yetkisinin Parti Meclisi’nde (PM) olduğuna dikkat çeken değişimciler, genel başkan ya da herhangi bir yöneticinin bu yöntemle aday açıklamasının PM’yi “ezip yok saymak” anlamına geleceği görüşünde. Değişimcilerin genel başkan adayı Grup Başkanı Özgür Özel, “Belediye başkan adayı göstermek Parti Meclisi’nin yetkisindedir. Genel Başkan’ın Sayın İmamoğlu ve Yavaş’ı aday göstermesi, bu iki isimde gördüğü yüksek memnuniyet oranları nedeniyle PM’de de aday gösterilecekleri ön kabulüyledir. Bu kanaati ben de paylaşıyorum, memnuniyeti yüksek olan isimler aday gösterilmelidir. Bu sembol iki isim için anlaşılabilir ama bundan sonra yeni aday açıklamaları, seçilecek PM’yi incitir. Biz anayasasızlaştırılmaya karşı çıkarken, tüzüksüzlüğe karşı susamayız” dedi. Bazı PM üyelerinden de bu konuda tepki geldiği öğrenildi.

DÜĞÜNDE DE BELLİ ETMEDİ

- CHP kulislerinde, özellikle büyükşehirler başta olmak üzere birçok belediye başkanının adaylık işareti beklediği, bu amaçla Kılıçdaroğlu’nun seçim bölgelerindeki etkinliklere davetler aldığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun da eleştirileri de dikkate alarak, artık aday işaret etmeme kararı aldığı belirtilirken, kulislerde, İzmir’de kızının düğününe giderek nikâh şahitliği yaptığı Soyer’in adaylığına ilişkin hiç renk vermemesi de bu tavra örnek gösterildi. CHP kaynakları, “Doğrudur, bizde adayları belirleme yetkisi PM’dedir. Genel Başkan da PM’nin yetkileri konusunda çok dikkatlidir. Zaten açıklanan isimler de hem parti hem de genel kamuoyu tarafından başarılı bulunan ve adaylıkları konusunda üzerinde herhangi bir tartışma da olmayan isimlerdir. Ancak bundan sonra bu konuda çok daha dikkatli hareket edileceği de doğrudur. Bundan sonra seçimler açısından çok zorunlu olmadıkça aday belirleme işleri kendi doğal sürecinde ilerleyecektir” dediler.