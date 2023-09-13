×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Arnavutköy'de şoke eden olay: Cami avlusunda bebek bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Cami#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 09:37

İstanbul Arnavutköy'de yatsı namazı için camiye giden cemaat, namaz kıldığı sırada bebek ağlaması sesi duydu. Namazdan sonra avluya çıkan vatandaşlar caminin avlusuna 3 günlük bir bebek buldu. Bebek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, 11 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki bir camide yaşandı. Yatsı namazı için camiye gelen cemaat namaz kıldığı sırada cami avlusundan bebek ağlama sesi duydu. Namazın kılınmasının ardından avluya çıkan cami imamı ve cemaat avluda bir bebek olduğunu gördü.

Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren cami imamı bebeği alarak caminin içine götürdü. Polis ve sağlık ekipleri camiye geldiğinde terk edilen bebeğin henüz 3 günlük olduğunu tespit etti. Erkek olduğu öğrenilen bebek sağlık kontrolleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeği kim ya da kimlerin cami avlusuna bıraktığı araştırılıyor. 

"AĞLAMA SESİ DUYDUM"

cami cemaatinden Mehmet Kayacan, "Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik, çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor diye duyuyorduk, başımıza geldi" dedi. 

Haberin Devamı

"BIRAKIP GİTMİŞLER"

Camidekilerden Mustafa Yüksel ise, “Ben yatsı namazına geldim farzın son rekatı kılınırken, arkada bir karışıklık oldu ben öndeydim. Hocanın odasına götürüldüğünü gördüm bebeğin ama bırakıp gitmişler" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Cami#Bebek

BAKMADAN GEÇME!