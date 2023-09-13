Arnavutköy'de şoke eden olay: Cami avlusunda bebek bulundu

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Olay, 11 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki bir camide yaşandı. Yatsı namazı için camiye gelen cemaat namaz kıldığı sırada cami avlusundan bebek ağlama sesi duydu. Namazın kılınmasının ardından avluya çıkan cami imamı ve cemaat avluda bir bebek olduğunu gördü.

Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren cami imamı bebeği alarak caminin içine götürdü. Polis ve sağlık ekipleri camiye geldiğinde terk edilen bebeğin henüz 3 günlük olduğunu tespit etti. Erkek olduğu öğrenilen bebek sağlık kontrolleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeği kim ya da kimlerin cami avlusuna bıraktığı araştırılıyor.

"AĞLAMA SESİ DUYDUM"

cami cemaatinden Mehmet Kayacan, "Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik, çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor diye duyuyorduk, başımıza geldi" dedi.

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"BIRAKIP GİTMİŞLER"

Camidekilerden Mustafa Yüksel ise, “Ben yatsı namazına geldim farzın son rekatı kılınırken, arkada bir karışıklık oldu ben öndeydim. Hocanın odasına götürüldüğünü gördüm bebeğin ama bırakıp gitmişler" dedi.