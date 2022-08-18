Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arkadaşı söyledi, hayatının şokunu yaşadı! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkarmışlar: 'Bu ilanlara kimse itibar etmesin'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 10:41

İstanbul Sultangazi'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken bir esnaf arkadaşından, aracının satılık ilanını bir internet sitesinde gördüğünü duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi aradı. Karşısındaki kişinin kendisinden kapora istediğini söyleyen Türk, "Bu ilanlara kimse itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.

Haberin Devamı

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini satışa çıkardı. Türk, otomobilinin arka camına astığı satılık ilanıyla alıcı çıkmasını bekledi. Bu sırada esnaf arkadaşı, bir internet sitesinde aracın satılık ilanını gördüğünü söyledi. Türk, internete ilan vermediği halde aracının kimler tarafından satışa çıkarıldığını öğrenmek için harekete geçti. İlandaki numarayı arayan Türk, ikinci şoku kendisinden kapora istemesiyle yaşadı. Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Türk, ilanı yayınlayan siteden ve ilanı veren kişiden şikayetçi oldu.

Arkadaşı söyledi, hayatının şokunu yaşadı Sahte ilanla otomobilini satışa çıkarmışlar: Bu ilanlara kimse itibar etmesin

Haberin Devamı

 

"İLANI GÖRÜNCE KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Zafer Türk, "Tanımadığım biri aracımla ilgili internette satılık diye ilanı vermiş. Görünce şok geçirdim, kendimi kötü hissettim. Psikolojim bozuldu. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum. İnternet sitesi ve ilanı yayınlayan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim aracım satılık ama internette ilan vermedim. İlandaki numarayla alıcı gibi iletişime geçtim. Adam milleti dolandırmak için böyle bir sahte ilan açmış. Benim ruhsattaki ismimi bir şekilde silip, kendi ismini yazmış. Adam pişkin pişkin konuşuyor. Kendisi ile yazıştığımızda aracı görmek istediğimi söyledim. Kendisinin il dışında olduğunu, aracın yine benim ikamet ettiğim bir sokakta kapalı otoparkta olduğunu söyledi. Adam başkasının aracıyla milleti dolandırmaya çıkmış. Kimse bunlara itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi. 

Arkadaşı söyledi, hayatının şokunu yaşadı Sahte ilanla otomobilini satışa çıkarmışlar: Bu ilanlara kimse itibar etmesin

Gözden Kaçmasın

Yine ortaya çıktılar 10 liralık çakmağı altın diye 15 bin TLye satmışlarYine ortaya çıktılar! 10 liralık çakmağı 'altın' diye 15 bin TL'ye satmışlarHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA
Beni görebiliyorsan ağla Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

#Elbe

BAKMADAN GEÇME!

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA
Beni görebiliyorsan ağla Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

#Elbe