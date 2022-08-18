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Yine ortaya çıktılar! 10 liralık çakmağı 'altın' diye 15 bin TL'ye satmışlar

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Sahte Altın
Yine ortaya çıktılar 10 liralık çakmağı altın diye 15 bin TLye satmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 11:14

İstanbul'da "Elimde altın çakmak var acil satmam gerekiyor. Sana ucuza vereyim" diye sarı renge boyadıkları çakmakları altın diyerek sattıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir ay önce de aynı suçtan yakalanıp tutuklandığı, ancak o zamanki mağdurun zararını karşıladıkları için kısa süre içinde serbest kaldıkları belirtildi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ümraniye ve Pendik'te yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin mağdurlara sarı renge boyanmış çakmakları "altın çakmak" diye sattığı belirlendi. Şüphelilerin yolda yürüyen mağdurları "Elimde altın çakmak var. Acil satmam gerekiyor. Kuyumcu uzakta. Sana ucuz fiyattan vereyim" yalanıyla kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin piyasa değeri 10 lira olan çakmakları 5 ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlara sattıkları öğrenildi.

BİR AY ÖNCE DE AYNI SUÇTAN YAKALANIP TUTUKLANMIŞLAR

Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin yabancı olmadıklarını tespit etti. Polis geçen Temmuz ayı başında benzer suçlardan gözaltına alınan Mustafa P. (50) ile Süleyman A.'nın (52) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını ancak şikayetçi olan mağdurun zararını karşıladıkları için kısa bir süre sonra serbest bırakıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin serbest kalmalarının ardından yeniden aynı dolandırıcılık yöntemini kullandıkları belirlendi.

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Yine ortaya çıktılar 10 liralık çakmağı altın diye 15 bin TLye satmışlar

YİNE TUTUKLANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliler Mustafa P. ile Süleyman A.'yı gözaltına aldı. Mustafa P.'nin benzer suçlardan 29, Süleyman P.'nin ise 12 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Yine ortaya çıktılar 10 liralık çakmağı altın diye 15 bin TLye satmışlar

 

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Sahte Altın

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