Aras Kargo saat kaçta açılıyor.. Aras Kargo çalışma saatleri ve Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri nedir?

Aras Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo’nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Aras Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Aras Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşlarından biri olan Aras Kargo, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet vermektedir. Ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Aras Kargo, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan bir kargo şirketlerinden biri olmakla beraber, 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama'nın ardından taşımacılıkta da 1989'da faaliyete geçen şirket, Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur.

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09:30’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz. Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz.

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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