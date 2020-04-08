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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Aramanın 7.'nci dakikasında bu yöntemle buldular

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Mersin'de evinden çıktıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, düşüp bayıldığı arazide ısı tespiti yapabilen drone yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

Ailesiyle kaldığı Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ayşe Düzkaya'dan bir daha haber alamayan torunu, durumu 50. Yıl Polis Merkezine bildirdi.

Uzman motorize ve yaya polis ekipleri, Düzkaya'nın gidebileceği alanlarda arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasının ardından bölgeye İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Termal kameralı drone ile araziyi tarayan ekipler, aramanın henüz 7. dakikasında seraların yanında ısı akışı fark etti.

Bölgeye giden polis, Düzkaya'yı düştüğü yaklaşık iki metrelik çukurda baygın halde buldu.

Kaybolduğu yerin yaklaşık bir kilometre uzağında ulaşılan Düzkaya, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Düzkaya'nın ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

 

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