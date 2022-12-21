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Aralık manzaraları... Bolu dondu, Antalya denizde

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#KAR#Deniz#ANTALYA
Aralık manzaraları... Bolu dondu, Antalya denizde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

Türkiye’nin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girdi. Tekirdağ’a ilk kar yağdı. Bolu eksi 10.2 derece ile önceki geceyi en soğuk geçiren il oldu. Bolu’ya 630 kilometre mesafedeki Antalya’da ise plajlar doluydu.

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Marmara Bölgesi için soğuk hava ve yüksek kesimlere kar yağışı uyarısı yapılmasının ardından önceki gece Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, ‘Geldi be ya’ yazıldığı görüldü. Hava sıcaklığının gece 0 derece olduğu kentte, yüksek kesimlerdeki yağış, dün sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

EN SOĞUK İL BOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, önceki gece BOLU, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu’nun yüksek kesimlerinde dağlık alanlar karla kaplandı. Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10.2 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk 2’nci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, 3’üncü yeri ise sıfırın altında 9.8 derece ile Kastamonu Ilgaz kayak merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.

Aralık manzaraları... Bolu dondu, Antalya denizde


UZUNGÖL BÜYÜLEDİ

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Trabzon’da turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz’in turizm merkezi Uzungöl beyaz güzelliğe büründü.

ANTALYA’DA DENİZ SUYU 20 DERECE

ANTALYA’da güneşli havanın keyfini çıkaran tatilcilerin bir kısmı güneşlendi, bir kısmı ise denize girdi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya’da, Konyaaltı sahili doldu. Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler sahile akın etti. Sahilde yüzenlerin yanı sıra güneşlenenlere Antalyalılar da eşlik etti. Balık tutanlar, yürüyüş yapıp bisiklete binenler de sahil şeridini doldurdu.

 

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#KAR#Deniz#ANTALYA

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