×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Araç kiralayıp kaza yaptı, borcunu ödeyemeyince kâbusu yaşadı... Evde esir tutup işkence ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Araç Kiralama#Borç
Araç kiralayıp kaza yaptı, borcunu ödeyemeyince kâbusu yaşadı... Evde esir tutup işkence ettiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 14:32

Kocaeli'de Y.Ç. (26), kendisine olan borcunu ödemediğini iddia ettiği S.S.'yi (30) 5 arkadaş ile darbedip, 2 gün alıkoydu. S.S.'nin kolu ve ayak bileği kırılırken, şikayet sonrası yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmit'te yaşayan S.S. ile arkadaşı Y.Ç., 2 yıl önce kiraladıkları otomobille kaza yaptı. İddiaya göre; kazanın ardından Y.Ç., otomobilin 180 bin TL'lik masrafını kiralama şirketine ödedi. S.S. ise başka bir suçtan cezaevine girip, çıktı. Y.Ç., 23 Şubat'ta bir araya geldiği S.S.'den kiralama şirketine ödediği 180 bin TL’nin yarısı olan 90 bin TL'yi istedi. S.S., parayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Araç kiralayıp kaza yaptı, borcunu ödeyemeyince kâbusu yaşadı... Evde esir tutup işkence ettiler

Bunun üzerine Y.Ç. ve beraberindeki İ.T. (23), O.G. (26), B.K. (26), Ö.A. (26) ve Ö.O. (42), S.S.'yi bir eve götürüp, alıkoydu. 6 kişi, 2 gün boyunca darbettikleri S.S.'nin cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasbettikten sonra serbest bıraktı. Darp nedeniyle sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırık olan S.S., hastaneye gitti. Sağlık ekipleri, durumu polise haber verdi. S.S.'nin şikayeti sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Araç Kiralama#Borç

BAKMADAN GEÇME!