Ara tatil bitiyor

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9 gün süren aranın ardından öğrenciler, pazartesi günü okullarında ders başı yapacak. Ara tatilin son gününde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ yapılacak. Yarın saat 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan sınav, çevrim içi uygulanacak. Sınavda öğretmenlere beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. Sınav soru ve cevapları okulların açıldığı 20 Kasım Pazartesi günü, sonuçları ise 24 Kasım’da http://www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişimi için de 5 gün boyunca öğretmen seminerleri düzenlendi.