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Ara tatil bitiyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Ara Tatil
Ara tatil bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 10 Kasım’da son ders zilinin çalmasıyla başlamıştı.

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9 gün süren aranın ardından öğrenciler, pazartesi günü okullarında ders başı yapacak. Ara tatilin son gününde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ yapılacak. Yarın saat 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan sınav, çevrim içi uygulanacak. Sınavda öğretmenlere beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. Sınav soru ve cevapları okulların açıldığı 20 Kasım Pazartesi günü, sonuçları ise 24 Kasım’da http://www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. 

Ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişimi için de 5 gün boyunca öğretmen seminerleri düzenlendi.

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Ara Tatil

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