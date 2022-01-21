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‘Apartman görevlisinin bir Serçe’si olmasın mı?’

#Apartman Görevlileri#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
‘Apartman görevlisinin bir Serçe’si olmasın mı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Konut Görevlileri Sendikası’nı ziyaret ederken “Apartman görevlilerinin doları, Euro’su mu var; bir de kalkmış ‘apartman görevlilerinin arabası, cep telefonu var’ diyor. İnsaf ya insaf kardeşim, 21. yüzyılda yaşıyoruz, apartman görevlisinin arabası olmasın mı, Murat 131’i, bir Serçe’si olmasın mı” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in, “Enflasyon hesabında bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” sözlerine, “Zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası ziyaretinin ardından basın toplantısında şunları söyledi:

VATANDAŞIN DOLARI MI VAR?

“(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye’yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkaracağız’ sözleri) Demek ki Sayın Erdoğan, Türkiye’de çift paranın kullanıldığını kabul ediyor. Bir taraftan döviz, bir taraftan Türk Lirası. İyi de memleketi bu hale kim getirdi? Dolar bazında garantiler verildi, köprülerin, yolların bedelleri var. Yüksek mevduat sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi. İnsan bir şey söylerken önce söylediğini ölçmeli. Vatandaşın cebinde dolar mı var? Apartman görevlilerinin doları, Euro’su mu var; bir de kalkmış ‘apartman görevlilerinin arabası, cep telefonu var’ diyor. İnsaf ya insaf kardeşim, 21. yüzyılda yaşıyoruz, apartman görevlisinin arabası olmasın mı, Murat 131’i, Serçe’si olmasın mı?

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BU KARDEŞİNİZ YANINIZDA

(Apartman görevlilerine) Moralinizi bozmayın. Sorunlarınızı biliyorum, çözmek benim boynumun borcudur, çözeceğim.

Yaşadıkları yerlerin çok insani koşullarda olmadığını biliyorum. Ya bir göz odada yaşıyorlar ailece, ya güneş görmeyen yerlerde. Pandemide büyük sıkıntılar çektiler. Maskeleri önce onlara verin, aşıları önce onlara yapın demiştim. Dikkate almadılar ama bu talebimin ne kadar haklı olduğu görüldü. Örgütlenin, bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda. Fakirin, garibanın yanında olan bir kişiyim; bunun bir hak, adalet, insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum.

(Cumhurbaşkanı adaylığı) Millet İttifakı adayımızı belirleyecek. Kimse endişe duymasın, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı olacaktır.”

‘Apartman görevlisinin bir Serçe’si olmasın mı’

AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderler yemekte, ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

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#Apartman Görevlileri#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

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