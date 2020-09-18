Apartman görevlilerine: ‘Kimsenin ezilmesini istemem’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, apartman ve site görevlilerine, örgütlenerek haklarını almalarını söyleyerek, “Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Hiç kimsenin bu ülkede ezilmesini istemem” dedi. Kılıçdaroğlu, telekonferans yöntemiyle bir araya geldiği apartman görevlilerinin sorunlarını dinledi ve özetle şunları söyledi:

HAK ARAMAK İÇİN DİLLENDİRMEK LAZIM

“Başvuracağınız yer yok, hukuk mücadelesi başlatsanız avukat tutacak yer yok. Bu örgütlenmeyi sağlam yaparsanız, her ortamda yanınızda dururuz. Taşeron işçileri ilk biz dile getirdik ve üç-dört yıl mücadele sonunda büyük kısmı kadro aldı. ‘Hak verilmez alınır’ diye bir kavram vardır. Hakkınızı almanız için talep etmek lazım.

BİR ARKADAŞINIZI KÜRSÜYE ÇIKARACAĞIM

1-1.5 milyon apartman görevlimiz var ama sendikalı olanların sayısı 2 bin civarında. Bunu büyütmemiz lazım. Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum, size de söz veriyorum. Çünkü hiç kimsenin bu ülkede ezilmesini istemem.

Düne kadar kimse sizin sesinizi duymuyordu ama bundan sonra duyacaklar. Meclis açıldığında bir grup toplantısını sadece apartman görevlisine ayıracağım bütün söylemi onun üzerine inşa edeceğiz. Belirlediğiniz bir arkadaşı da kürsüye çıkaracağım, kürsüde konuşsun, derdini anlatsın. ”

TTB BAŞKANI ADIYAMAN’I ARADI

Bu arada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “TTB kapatılmalıdır” çıkışı üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalar ve özverili mücadele için teşekkürlerini iletti.