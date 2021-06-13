Anzelika’nın ölümünde 5 soru

Anzelika Sraufant iki yıldır Türkiye’deydi. Bir toplantıda ‘ünlülerin köpek eğitmeni’ diye tanınan Burak Ercan’la arkadaş oldu. İkili bir süre sonra Burak Ercan’ın Sancaktepe’deki rezidans dairesinde birlikte yaşamaya başladı. Etraflarındaki kişilere göre, ikili arasında çalkantılı bir ilişki vardı. Anzelika Sraufant ve Burak Ercan geçen perşembe günü Ataşehir’de bulunan bir restorana gitti. Güzel başlayan yemekte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Anzelika kendilerini eve götürmesi için Burak Ercan’ın önce korsan taksici sonra da torbacı dediği Mustafa A.’yı aradı. İkili eve giderken de otomobilde kavga etmeyi sürdürdü. Eve geldikten birkaç saat sonra, Anzelika Sraufant balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Burak Ercan sevgilisinin peşinden aşağı indi, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Anzelika’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polislere göre, alkol ve uyuşturucunun tesirinde olan Burak Ercan olay yerinde polislere önce sevgilisinin aşağı atladığını, daha sonra da düştüğünü söyledi. Polisler Burak Ercan’ı gözaltına aldı. Etrafın oldukça dağınık olduğu evde uyuşturucu da bulundu.



KORSAN DEĞİL TORBACI

Burak Ercan poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerde, restorandaki tartışmalarının ardından Mustafa A.’nın kullandığı korsan taksiyle eve geldiklerini anlattı. “Daha önce bileklerini keserek defalarca intihara teşebbüs etti” dediği sevgilisini aşağı itmediğini, hatta aşağı düşerken tutmaya çalıştığını öne sürdü. Polisler Burak Ercan’ın ismini verdiği Mustafa A.’nın da bilgisine başvurdu. Mustafa A. ikilinin kavga ettiklerini doğruladı ancak nedenini bilmediğini söyledi. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Burak Ercan burada ifadesinde değişiklik yaptı. Mustafa A.’nın korsan taksici değil, Anzelika’nın uyuşturucu satın aldığı bir torbacı olduğunu söyledi. Nöbetçi mahkeme “Sevgilim ellerimden kayıp gitti” diyerek olayı anlatan Burak Ercan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan tutukladı.

CENAZEYİ KİMSE ALMADI

Anzelika Sraufant’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlandı ancak henüz cenazeyi kimse teslim almadı. Burak Ercan’ın ve Anzelika Sraufant’ın cep telefonları ve bilgisayarları teknik incelemeye alındı. Polis, Anzelika’nın ölümündeki sırrı aydınlatabilecek 5 sorunun cevabını aramaya başladı.

1- Anzelika, Burak Ercan’ın önce korsan taksici, sonra da torbacı olduğunu söylediği Mustafa A.’yı neden aradı?



2- Çift arasındaki kavga, Burak Ercan’ın Mustafa A.’yı kıskanması nedeniyle mi yaşandı?



3- Burak Ercan sevgilisine şiddet uyguladı mı?



4- Burak Ercan ‘tutuyordum’ dediği Anzelika’yı balkondan mı itti?



5- Burak Ercan bileklerinde hiç kesi izi olmayan Anzelika için neden “Defalarca bileklerini kesip fotoğraflarını yolladı” dedi. O fotoğraflar nerede?

SON SÖZLERİ

Burak Ercan polisteki ifadesinde, sevgilisi Anzelika Sraufant’ın taksiyle eve dönerken kendisine yumruk attığını ve kaşını yardığını iddia etti. Burak Ercan’ın “Balkondan sarktığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü” dediği 2 dakikalık video da Anzelika’nın cep telefonunda bulundu. Videoda sadece elleri görünen Anzelika sevgilisine “Burak Burak” diye sesleniyor. Bu sırada Burak Ercan’ın da “come come” (gel gel) diye seslendiği duyuluyor. Videonun devamında Anzelika’nın “Please, please” (Lütfen lütfen) diye bağırdığı duyuluyor.

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