Antalya'yı fırtına, kar ve sağanak vurgu! Yolları kar kapattı, ağaçlar devrildi

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde yaşam olumsuz etkilendi.



Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü. Son 24 saatte fırtınanın hızı ise Kemer'de 122, Konyaaltı'nda 100, Finike'de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı.

FIRTINA UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.



ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE ÇIKARDI



Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı.

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Kent merkezinde en çok yağışın düştüğü noktalardan biri de Konyaaltı ilçesi oldu. İlçede bazı kavşaklarda oluşan su birikintilerine giren araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekiciyle kurtarıldı. Caddelerde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerledi. Birçok aracın plakası düştü. Bazı noktalarda su birikintisinin yüksekliği nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri su birikintisine girmemeleri için vatandaşları uyardı. Trafiğin durduğu noktada ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla giderleri açmaya çalıştı. Yağmura ve fırtınaya aldırmayan bir turist, Konyaaltı sahilinde spor yaptı. Dev dalgaların oluştuğu sahilde bazıları dedektörle ziynet eşyası ararken, bazıları ise dev dalgaların fotoğrafını çekti.Antalya'nın en yüksek noktalarından Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası'na çıkılan yollar dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kapandı. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, Saklıkent Kayak Merkezi'nin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece boyu devam ettiğini ve halen sürdüğünü belirterek, sabah saatlerinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi.

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Saklıkent ile birlikte Feslikan Yaylası'na çıkılan ve kar nedeniyle kapanan yollarda gece belediyeye ait ekipler, iki bölgede karla kapanan yolları trafiğe yeniden açtı. Ekiplerin saat 04.00'e kadar çalışmalarını sürdürdüğü, sabah saatlerinden itibaren de kar yağışı etkili olan alanlarda yolların kapanmaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Uluslararası Havalimanı’nın açık olduğunu söyledi. İptal edilen uçuş olmadığını belirten Seyitoğlu, “Şu an pistlerimiz normal seviyede çalışıyor. Şiddetli yağış, fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak Antalya Havalimanı'na iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı" dedi. Seyitoğlu, inemeyen uçakların şimşek çarpmalarına maruz kaldığını, havalimanında pistler açık olmasına rağmen kendi istekleri doğrultusunda inişlerini iptal ettiklerini açıkladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş., kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle, raylı sistem seferlerinde aksamalar yaşanabildiği duyurusunda bulundu. Yapılan uyarıda, "Yolcularımızın dikkatine, hava muhalefeti sebebiyle raylı sistem seferlerimizde duraklamalar ve gecikmeler yaşanabilmektedir" denildi.

Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Salı öğleden sonra başlayan yağmur, çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Dün akşam Söğüt Cuması Yaylası'nda kar yağışı başladı. Çok mutlu olduk. Ocak ayı yarı oldu. Toroslarda hala kar yoktu. Kar demek, su demek. Kar demek, bereket demek. Yaklaşık 5 santim kar yağdı. İnşallah gerisi gelir" dedi.Diğer yandan Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.