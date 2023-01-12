Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı

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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayıydı. Kampanya süreci devam ediyordu.

O sırada bir general, katıldığı toplantıda Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamıştı. Muharrem İnce, işte bu durumu çok ama çok sert biçimde eleştirmişti.

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Şöyle demişti:

*

“Erdoğan o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim.”

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Aradan uzun bir süre geçti.







Muharrem İnce, seçim sürecinde yaptığı hatalardan söz ederken şöyle dedi:

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“Keşke o kadar sert konuşmasaydım. Keşke ‘Apoletlerini sökeceğim’ demeseydim. O hata oldu. Bana oy kaybettirdi.”

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Geçtiğimiz günlerde Tank Palet Fabrikası’nda üretilen yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK’ya teslim töreni vardı. Törene komuta kademesi de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Tank Palet Fabrikası’yla ilgili çeşitli iddiaları dile getiren Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Komuta kademesi de Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını alkışladı.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu duruma tepki gösterdi.

Üstelik çok ama çok sert bir tepkiydi gösterdiği. Komuta kademesine demediğini bırakmadı. Verdi veriştirdi. Çok ağır sözler söyledi.

Tıpkı Muharrem İnce’nin yaptığı gibi.

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Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

*

Bizim millet, üniformasıyla görev yapan generallere laf saydırılmasından hiç hazzetmiyor. Ağza ne geldiyse söylenmesini hoş karşılamıyor. Haklılığa, haksızlığa falan da bakmıyor. Türk Ordusu’nun generallerinin, komutanlarının siyaset arenasının söz düellolarına kurban edilmesinden memnun olmuyor. Bunu bir yiğitlik olarak görmüyor.

ADANA’YA GİDEK Mİ



BİR arkadaşım, “Bugünlerde popüler bir Adana türküsü var. ‘Adana’ya gidek mi’ diye. Dinledin mi hiç?” dedi.

*

“Kulağıma çalındı galiba ama açıp dinlemek nasip olmadı” dedim. “Dinle bak. Çok acayip bir şey” diye karşılık verdi.

*

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Şahin Kendirci isimli yerel sanatçı olduğunu düşündüğüm bir sesten dinledim türküyü.

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Şahin Kendirci, bu türküyü...







Şehirli bir eda takınmaya hiç tenezzül etmeden, şiveyi düzeltmeye hiç yeltenmeden, sesine herhangi bir terbiye vermeye hiç gerek görmeden, gayet doğal, gayet organik, gayet Adanalı gibi söylemiş.

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Sözlere gelince.

Fena halde anti sosyetik, fena halde romantizm öldürücü, fena halde şiir karşıtı sözler:

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“Adana’ya gidek mi / Şalvarından giyek mi / Kebabından yiyek mi / He ya gardaş gel gidek / Gidek gidek gel gidek...”

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Bu tuhaf türküyü dinledikten sonra başıma gelenleri yazıyorum:

*

Hiç olmayacak yerde türkü aklıma geliyor. En ciddi toplantılarda kimseye çaktırmadan “Adana’ya gidek mi / Kebabından yiyek mi” diye mırıldanıyorum. Dilime pelesenk oldu türkü. Girdaptan kurtulamıyorum. Bünyemden atamıyorum bir türlü türküyü. Neredeyse profesyonel yardım alacağım.

*

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Bizim Doğan Hızlan’ın “Banalitenin kendine özgü bir çekiciliği vardır azizim” dediği şey tam da bu mudur acaba?

AK PARTİ’DEKİ SON ESPRİ



SON günlerde AK Partililer arasında bir espri çok meşhur olmuş.

Şu espri:

*

Bizim partinin en büyük kazancı şudur:







Davutoğlu’ndan kurtulmak.

Bizim partinin en büyük ikinci kazancı şudur:

Davutoğlu’nun Altılı Masa’ya transfer olması.



SEÇİM TARİHİ BAROMETRESİ



- Yüzde 80: 14 Mayıs

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- Yüzde 10: 7 Mayıs

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- Yüzde 10: 21 Mayıs

BAŞKA BİR KEPAZE ADAM BU KEZ İYİ PARTİ’DE ÇIKTI



HER zaman söylerim, yine söylüyorum:

Kepazeliğin, rezilliğin, ahlaksızlığın partisi olmaz.

*

Geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi olan Türel Ağyol, çok terbiyesiz bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.



Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in baş başa yediği yemeğin fotoğrafıyla ilgili yapmıştı bu ahlaksızlığı.

*

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O zaman “Kepazeliğe, ahlaksızlığa, rezilliğe geçit yok” başlıklı bir yazı yazmıştım. İYİ Parti ve CHP’li gruplar, bu şahsı protesto eden gösteriler yapmıştı.

Sonradan öğrendiğime göre AK Parti, bu kişiyi partiden ihraç etmiş.

*

Benzer bir ahlaksız, terbiyesiz kişi, bu sefer de İYİ Parti’de zuhur etti.







Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Ankara il başkan adayımız” diye tanıttığı Serdar Tunç’un sosyal medya paylaşımları ortaya döküldü.

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Sümeyye Erdoğan’la ilgili buraya yazmaya terbiyemin müsaade edemeyeceği türden ahlaksızca şeyler yazmış bu adam. Üstelik 15 Temmuz gecesi de tam bir pislik gibi davranmış.

*

Böyle bir şahsın, Ankara gibi bir şehrin il başkan adaylığına talip olması ve bunun Koray Aydın tarafından sevinçle duyurulması... Hepsi başlı başına skandal.

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İYİ Parti’nin bu adamdan derhal kurtulması lazım.

Meselenin İYİ Parti falan olmadığı, meselenin kepazeliğe geçit vermemek ilkesi olduğu da asla unutulmamalı.

DUYDUĞUMDA YÜZÜMÜ BURUŞTURDUĞUM SORULAR



ALTILI Masa’nın adayı kim olacak? / Sen hayatında hiç dans ettin mi? / Bir günün nasıl geçiyor? / Yurtdışında en sevdiğin üç şehir hangisi? / Kışın nesini seviyorsun, kış sevilir mi? / Kılıçdaroğlu kazanır mı? / Erdoğan kazanamayacağı seçime girer mi? / Şiir öldü mü? / İzlenecek dizi var mı? / Hangi köşe yazarlarını okuyorsun? / Korona yeniden patlar mı? / Yılbaşı Gecesi filmi o kadar da kötü mü?