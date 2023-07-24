Antalya’da sıcaktan bunalanlar soluğu Burguç'ta aldı

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Türkiye’yi etkisi altına alan El Nino ve çöl sıcakları etkisini artırarak sürmeye devam ediyor. Sıcaklardan en çok etkilenen illerin başında da turizm kenti Antalya oluyor. Termometrelerin 45 ve üzerine çıktığı kentte vatandaşlar ile tatilciler sıcaktan bunalmış durumda. Kentin, turizmde önemli ilçelerinden olan Demre’de ise bölge halkı ve tatilciler, 16,5 derece olan ve zaman zaman 12-13 dereceye kadar düşüp mineralli su özelliği bulunan ‘Burguç’a akın ediyor. Demre Belediyesi’ne ait olan ve ilçenin batı çıkışındaki Kaş turizm yolu güzergahında yer alan Burguç'a gelenler, çöl sıcaklıklarına karşı buz gibi suya girip serinliyor.

SERİNLEMENİN YANI SIRA ÇAMUR SÜRÜP HEM ŞİFA HEM DE GÜZELLİK ARIYORLAR

Kaynakta, vatandaşlar havuza atlayarak veya suyun kaynağına oturarak serinliyor, bazıları da bu sularda egzama, romatizmal ve cilt hastalıklarına karşı şifa arıyor. Tatilciler, cilt sıklaştırıcı özelliği olan çamuru da vücutlarına sürerek estetik şifanın yanında güzellik de arıyor.

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“TEREYAĞI GİBİ ERİYORUZ”

Havanın çok sıcak olduğunu belirten bölge halkında Hayrettin Özdemir, “Tereyağı gibi eriyoruz. Buradaki su çelik gibi, onunla serinliyoruz” diye konuşurken, Finike ilçesinden Burguca serinlemeye gelen Melahat Bacaklar “Burguç çok güzel, girince rahatlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“5 DAKİKADAN FAZLA DURAMAZSINIZ”

Aksaray’dan Demre’ye tatile gelen Avni Kocaöz de, “Su çok soğuk. İnsan içerisinde 5 dakika duramıyor. Çamurun cildi güzelleştirdiğini söylediler. 50 yaştan sonra biz de güzelleşelim dedik. Eklem ağrısı ve romatizmaya da iyi geldiği söylendi, o yüzden vücuduma çamur sürdüm. Demre, çok güzel bir yer” dedi.

“SERİN SERİN EVE GİDİYOR, TİTREYE TİTREYE UYUYORSUNUZ”

Aşırı sıcaktan dolayı çok bunaldıklarını söyleyen Sinan Özyay, “Demreli olarak sıcaktan bunalıyoruz. Vaktimizi burada geçiyoruz. Suda da 5 dakikadan fazla kalamıyorsunuz. Serin serin evinize gidiyorsunuz, titreye titreye uyuyorsunuz” diye konuştu.

“İNANILMAZ SOĞUK”

Demre Belediyesi çalışanlarından Funda Şahin ise, insanların 40-45 derece sıcaklığa ulaştıktan sonra buraya akın etmeye başladığını ve Burguç'un inanılmaz soğuk olduğunu anlattı. Şahin, yaz aylarında bütün Demreliler ve diğer illerden gelen vatandaşlar ile turistler burada serinlediğini, bazıların da çamurlu suyla şifa ve güzellik aradığını söyledi.