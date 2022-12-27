Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaza#Sulama Kanalı
Antalyada otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 04:06

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Karak (36) hayatını kaybetti. Karak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kanaldan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana geldi. Turizm beldesi Lara’dan kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Karak yönetimindeki 33 DJA 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde emniyet güçleri güvenlik önlemi alırken, suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç itfaiye ekipleri suya girdi. Dalgıç ekibi Ahmet Karak’ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Ahmet Karak'ın canız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise daha çekici yardımıyla sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden Kaçmasın

Karadenizde yeni gaz rezervi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildiKaradeniz'de yeni gaz rezervi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan EYT açıklaması: Yılbaşından önce tamamlayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Yılbaşından önce tamamlayacağızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kaza#Sulama Kanalı

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton