MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı
GeriGündem Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem ÇETİN/ AKSEKİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 çocuk da yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden M.M.İ.'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 ÇOCUK YARALI

Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.

Adanalı Tostçu Mahmuttan acı haber Kazada hayatını kaybetti
Adanalı 'Tostçu Mahmut'tan acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Otobüste ise yaralananın olmadığı belirtildi.

Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, incelemelerin ardından morga götürüldü.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi