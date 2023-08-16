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Antalya'da nem bulutlarından göz gözü görmedi, uçaklar iniş yapamadı

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#ANTALYA#Nem#Sıcak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 14:10

Aşırı sıcaklar Antalya'da da etkisini sürdürüyor. Kentte yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı illere yönlendirildi.

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Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem, yüzde 85'e kadar yükseldi. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Beydağları ise bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi. Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

Vatandaşlar, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Sahile gelenlerin bazıları yüzerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için şapka ile dolaşmayı tercih etti. Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

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#ANTALYA#Nem#Sıcak

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