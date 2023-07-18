Antalya'da klima tartışması kamera

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​Hava sıcaklığının gölgede 42 derece olduğu Antalya'da yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan özel halk otobüslerinden şikayetçi oldu. Belediye ve odalara bu konuda çok sayıda şikayet iletilirken, bazı yolcular yaşanan klima tartışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkisini gösterdi. İnternet ortamında yapılan son paylaşımda, özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti. Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine öfkelendi.

YOLCULAR ŞOFÖRE TEPKİ GÖSTERDİ

Yolculardan birisi, “Ya devam et ya da polis çağıracağım. Madem ilerlemiyorsun, araç tahsis edeceksin, buradaki herkesin ücretini ödeyeceksin. Kendi kafana göre iş yapamazsın" diyerek tepkisini dile getirirken, bir başka yolcu da “Bunca insanın hakkına giriyorsun. Burada yaşlı var, hamile insan var. Ne biçim insansın" dedi.

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'KLİMALAR YETERSİZ KALIYOR'

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, bütün şoförlere her gün sabah klimaları açmaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Başkan Arslan, "Bindiğimiz otobüslerimizin kapıları iki taraftan açıldığı zaman içeride bulunan soğuk hava dışarı çıkıyor. Kaldı ki bizim şoförlerimiz maaşla çalışıyor. Akaryakıtla ilgili bir sorunu yok. Neden şoförlerimiz klima açmasın? Vatandaşla neden karşı karşıya gelsin? Şoförlerimiz klima bozuksa sefere çıkmak istemiyor. Klimanın açık olduğuna da bazen inandıramıyor. Hava sıcaklığından dolayı klimalar yetersiz kalıyor" diye konuştu.