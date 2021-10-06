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Antalya'da hareketli dakikalar! Bir anda evi ateşe verdi

#Antalya#Alanya#Polis
Antalyada hareketli dakikalar Bir anda evi ateşe verdi

Antalya'da mahkeme kararıyla devlet korumasına alınan kızını almaya gelen polislere direnen N.T., 4 çocuğuyla birlikte kapıyı üzerlerine kilitleyip, evi ateşe verdi. Anne ve çocukları, ekipler tarafından kurtarıldı. Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangında, kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu da telef oldu.

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Hacet Mahallesi'nde 4 çocuktan birine mahkeme kararıyla el konulması kararının ardından gelen yetkililere direnen H.T. ve N.T, elindeki bıçakla çocuklarını rehin aldı.

Daha sonra anne N.T. çocuklarıyla kendisini eve kilitlerken baba H.T. evinin önünde polis ekiplerine direndi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, anne ve babayı ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan çiftlerden anne, eline aldığı kağıtları tutuşturarak salondaki eşyayı yaktı. Kısa sürede yükselen alevlerin ardından polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler çocukları ve anneyi alevlerin yükseldiği evden çıkardı.

Antalyada hareketli dakikalar Bir anda evi ateşe verdi


Polis ve çevredeki vatandaşlar ellerindeki yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangında, kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu da telef oldu.

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Olayda anne ve baba gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.

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#Antalya#Alanya#Polis