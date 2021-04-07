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GeriGündem Antalya'da ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu! Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu
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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Antalya'da ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu! Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu

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Antalya'da ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu! Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu

Antalya'da saç ekim merkezinde hemşire olan Ahmet Uğur (29) tartıştığı sevgilisine veda mesajı gönderdi ve ortadan kayboldu. Ahmet Uğur'dan 7 gün haber alınamazken, AFAD ve polis ekipleri, Uğur'un son görüldüğü ormanlık alanda araştırma yapıyor.

Kentte bir saç ekim merkezinde çalışan hemşire Ahmet Uğur, 1 Nisan günü kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ona veda mesajı atıp, telefonu kapattı. Uğur’dan bir daha da haber alınamadı. Tüm aramalarına rağmen Ahmet Uğur'a ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bölgeye kaydıran ekipler, ormanlık alanda dürbünle uçurumu ve ormanlık alanı tarıyor.

Antalyada ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu



Ahmet Uğur'un kaybolmasının ardından büyük şok yaşadıklarını anlatan yakınlarından biri, en son telefonla görüştüklerini belirterek, "Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisine mesaj atmış. Sonra da ortadan kayboldu. En son Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Mevkii'nde görüldüğünü öğrendik. Perişan olduk. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Antalyada ekipler Ahmet Uğur için seferber oldu Sevgilisine veda mesajı atıp ortadan kayboldu

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