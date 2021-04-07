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Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

'Karlos' isimli köpek tacizciyi böyle yakaladı

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'Karlos' isimli köpek tacizciyi böyle yakaladı

Bursa'da, yaya olarak evine giderken arkasından gelen iki kişi tarafından ağzı kapatılıp ormanlık alana götürülerek cinsel saldırı girişiminde bulunulan F.D. (39) adlı kadın esnaf tarafından kurtarıldı. Kaçan şüphelilerden M.A.A. çevredeki bir iş yerine girmeye çalışırken, esnafın baktığı 'Karlos' isimli sokak köpeği tarafından ısırılınca yakalandı. Esnafın linç etmeye kalkıştığı M.A.A., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi, Yiğitler Mahallesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Evine doğru yürüyen F.D.’nin arkasından gelen M.A.A. ve yanındaki kimliği belirsiz kişi, aniden kadının ağzını kapatıp, sürükleyerek ormanlık alana götürdü. Şüpheliler, F.D.’ye cinsel saldırıda bulunmaya kalktı. Bu sırada F.D.’nin çığlıklarını duyan bölge esnafı, yardıma koştu. Esnafın geldiğini gören şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Esnaftan bazıları F.D.’ye yardım ederken, diğerleri ise şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden M.A.A. bir iş yerine girmeye çalıştı. Bu sırada esnafın baktığı sokak köpeği ‘Karlos’ şüpheliyi bacağından ısırdı. Yere düşen M.A.A., esnaf tarafından yakalandı. Esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından teslim alındı.


Karlos isimli köpek tacizciyi böyle yakaladı


POLİS LİNÇTEN KURTARDI

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kalabalık tarafından linç edilmek istenen M.A.A.’yı kurtardı. Yaralanan M.A.A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve bitkin olduğu görülen F.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Karlos isimli köpek tacizciyi böyle yakaladı


‘KÖPEK BACAĞINI ISIRINCA YAKALADIK’

F.D.’nin yardımına koşan esnaftan Veysi Solmaz o anları anlattı. Ormandan çığlık sesi duyduklarını belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Ormanın içinden çığlık sesi geldi. Biz de o tarafa doğru koştuk sonra birinin kadının üzerine çullandığını gördük. Bizi görünce kaçtı. Kadını tanımıyormuş. Kadın, eve gitmek için üst caddeyi kullanmak istemiş. O sırada arkadan 2 kişi gelip ormana götürüyorlar. Diğeri peşinden gitmiş ama kadına dokunamadan bizi görünce kaçtı. Biz şüpheliyi ormandan buraya kadar kovaladık. Diğer şüpheli de biz kovalayınca 'Karlos' isimli bir köpeğimiz var. Köpeğimiz şüphelinin bacağından ısırdı biz de o sayede yakalayabildik zaten. İş yerine girdi. Onu orada yakaladık, kafasını duvara vurmuş, yakalayınca da hemen etkisiz hale getirdik.”

‘DURUMU HİÇ İYİ DEĞİLDİ’

Solmaz F.D.’yi gördüklerinde sağlık durumunun hiç iyi olmadığını dile getirerek, “Arkadaşım ilk gördüğünde 'öldü' dedi. Ben ne olduğunu anlamaya çalıştım, baktım biri kadının üzerine çullanmış. Hemen kovaladım zaten o da kaçtı. Sonra köpek ayağını ısırmış, köpek ısırınca da taşlık yolda düşüş sonra da iş yerine sığınmış" dedi.

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