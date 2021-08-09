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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Antalya'da dehşet! Eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü

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Antalya'da dehşet! Eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine gelen eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.A, eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç'a (54) silahla ateş etti.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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