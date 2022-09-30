Antalya'da dehşet: 3 pitbull, 12 kediyi öldürdü

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Ermenek Mahallesi'nde bugün saat 02.30 sıralarında pitbull cinsi 3 köpek, Muratpaşa Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne girdi. Tel çitlerin altındaki toprağın kazılması sonucu girdiklerinden ya da birileri tarafından bu noktadan içeri kasıtlı bırakıldığından şüphelenilen köpekler, sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı Kedi Evi'ndeki kafeslere saldırdı. 12 kediyi öldüren köpekler, kafes ve veteriner malzemelerine de zarar verdi.



Sabah olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşıldı, diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar'a haber veren belediye, olayın münferit ya da birileri tarafından köpekler içeri kasten salınarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda çok yönlü soruşturma başlattı.

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