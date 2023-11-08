×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Antalya
Antalyada 4.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 15:51

AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:39'da gerçekleşen depremin derinliği 95.4 kilometre olarak ölçüldü.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde saat 15.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Gözden KaçmasınUzman isimler Balıkesir depremini yorumladı... 250 yıllık süre dolmak üzereUzman isimler Balıkesir depremini yorumladı... '250 yıllık süre dolmak üzere'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Son Depremler#Antalya

BAKMADAN GEÇME!