Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:39'da gerçekleşen depremin derinliği 95.4 kilometre olarak ölçüldü.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde saat 15.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2023
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Korkuteli (Antalya)
Tarih:2023-11-08
Saat:15:39:41 TSİ
Enlem:37.093 N
Boylam:30.231 E
Derinlik:95.4 km
Detay:https://t.co/HeZ4rEwv9w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi