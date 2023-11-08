Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:39'da gerçekleşen depremin derinliği 95.4 kilometre olarak ölçüldü.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde saat 15.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.