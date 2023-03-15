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Antalya için 'turuncu kod' uyarısı

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#AFAD#Meteoroloji#Antalya
Antalya için turuncu kod uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 17:24

Meteoroloji tarafından Antalya'da merkez ve doğu ilçelerinde yarın öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' uyarısı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yarın Antalya merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 76 ila 100 kilogram yağış beklendiği açıklandı. Şiddetli yağışla sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu nedeniyle ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yükseklerde buzlanma riskinin belirtildiği açıklamada 'turuncu kod' uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinde etkisini gösterecek yağışların cuma gecesi sona ermesinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'Meteorolojik Uyarı' başlığıyla yaptığı açıklamada şunlar yer aldı:

"Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli yağışlara dikkat. Yapılan son değerlendirmelere göre 16.03.2023 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram, çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram, merkez ve doğu ilçelerde yerel olarak şiddetli metrekareye 76-100 kilogram şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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AFAD SMS MESAJIYLA UYARDI

AFAD tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi. Telefonlara gelen SMS'te 'Meteorolojiye göre yarın Antalya'da çok kuvvetli yağış ve yükseklerde kar var. Sel, su baskın, yıldırm, dolu, buzlanmaya karşı tedbirli olunmalıdır' uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Isparta ile Burdur'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışların Bucak, Çeltikçi, Ağlasun civarında yerel olarak kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram ve çok kuvvetli metrekareye 51-70 kilogram olmasının beklendiği kaydedildi

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#AFAD#Meteoroloji#Antalya

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