Annesinin acımasızca dövülmesine şahit olan minik kız: Babamı görmek istemiyorum

Samsun’da İbrahim Zarap (27), sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eski eşi E.M.’yi (24) öldüresiye dövmüştü. Hastanede tedavisi devam eden kızı E.M.’nin yanından bir an olsun ayrılmayan Dursune M., “Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor. Torunum annesinin ne durumda olduğunu biliyor. Torunum babasına çok düşkündü, biz de onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk. Ama artık görmek istemiyor, ‘Babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum’ diyor. İbrahim Zarap, huzursuz biriydi. Bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu, ne yapacağı belli olmuyordu. Kızım zaten bu nedenle ayrılmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin birazını izleyebildim. Torunumun o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile torunumun sesiyle uyanıyorum” dedi.

'KOŞARAK YUMRUK ATTI'

Hastanede tedavi göre E.M., kendine geldikten sonra polise ifade verdi. E.M. ifadesinde şöyle konuştu: “Çocuğu almak için İbrahim ile buluştuk. İbrahim’e 10 metre kala çocuğu göndermesini söyledim. İbrahim de ‘Gel al’ dedi. Ben de ‘Gönder alkollüsün’ dedim. Koşarak yanıma geldi ve yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya başladı. Ameliyatlı olduğum bölgeyi bildiği halde, bu noktaya defalarca tekme attı. Eşime tehdit ve hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim.”