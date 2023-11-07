Anne reçeteli ‘gastronomi’ lisesi

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da bir gastronomi lisesinin açılması için hazırlıkların başladığını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, konuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapmak için ünlü şef ve akademisyenlerle bir araya geldi.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN DESTEK

Toplantıya Danilo Zanna, Ömür Akkor, Zeki Saygı, Ramazan Bingöl, Cüneyt Asan, Nuri Develi, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy ve Umut Karakuş gibi şef, restoran kurucusu ve akademisyenlerden oluşan isimler katıldı. Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DÜNYAYA TANITILACAK

Geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesi açacağız. Gastronomi lisesiyle adeta şifa kaynağı olan “annelerimizin reçeteleri” niteliğini taşıyan ve Türk kültürüne özgü yemekleri dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu lisesinin açılmasıyla alanda önemli bir eksikliği daha gidereceğiz.Bu yaz tatilinde örgün öğretimdeki öğrenciler için görgü ve nezaket kuralları dersini seçmeli olarak koyduk. Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da öyle. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gördüğümüz lüzum üzerine gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz.”

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TEMATİK OKULLAR

- Mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Bakan Tekin, bu kapsamda proje okullarını ve spor liseleri gibi tematik liseler hayata geçirdiklerini söyledi. Gastronomi alanında şu ana kadar sadece mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde bulunan yiyecek içecek hizmetleri alanı ile gastronomi uygulama atölyelerinde eğitimler veriliyordu.