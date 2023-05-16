Anketler yanıldı

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EN YAKIN TAHMİN SONAR VE BETİMAR’DAN

Seçime giden süreçte anketler çok konuşuldu. Televizyon programlarının da siyaset kulislerinin de değişmeyen gündemleriydi. Kimi iddialı, kimi temkinli kimi de ‘orta yol’ denilebilecek kadar dengeliydi. Seçim gecesi onlar için ayrı bir merak ve endişenin kaynağıydı. Seçimin ilk turunun bitmesiyle de o anketlerin tespit ve tahminleri de tekrar gündeme geldi: Seçim sonuçlarına en yakın tahmini hangi şirket yapmıştı? İşte o şirketlerden bazıları...

35 YILIN DENEYİMİNE SAHİP

- SONAR: Piyasanın en eski şirketlerinden biri. 35 yıllık geçmişi var. SONAR’ın mayıs ayı anketinde Tayyip Erdoğan’ın alacağı oy yüzde 48.8 olarak tespit edilmiş. Kılıçdaroğlu için de yüzde 44.1 oran bulunmuş. Anket bu haliyle gerçek sonuçlara hayli yaklaşmış ve seçimin kazanan anket şirketlerinden biri olmuş.

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Hakan Bayrakçı

BU SEÇİMLE ARTIK TANINDI

- BETİMAR: İsmi çok sık duyulmayan bu şirket seçim neticesine en yakın tahmini yapan şirketlerden biri. Erdoğan için yüzde 49.1, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 45.0, Sinan Oğan için yüzde 5.6 tahminlerini yapmış.

Gürkan Duman

- OPTİMAR: 30 yıl önce kurulmuş tecrübeli bir araştırma şirketi. O da bu seçimin galip anketçilerinden. Erdoğan için yüzde 50.4, Kılıçdaroğlu için 44.7 tahminini yapmış. Bu tahmin seçim sonucuna en yakın oranlardan biri.

- ORC: Seçimin kaybeden şirketlerinden biri olarak görülüyor. Seçim haftası yaptığı anketinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Tayyip Erdoğan yüzde 44.3, Sinan Oğan yüzde 2.8, Muharrem İnce yüzde 1.3 olarak gösterilmiş.

- KONDA: Sektörün en eski şirketlerinden biri. Tecrübesi ve daha önceki başarılı tahminlerinden dolayı alanındaki en muteber şirketlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak o da bu seçimlerde tahminlerini tutturamamış. Son ankette oy oranları Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Erdoğan yüzde 43.7, Oğan yüzde 4.8, Muharrem İnce yüzde 2.2 olarak tahmin edilmiş.

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- GENAR: Erdoğan için 51.7 oy öngörülürken, Kılıçdaroğlu için yüzde 44.3 tespiti yapılmış.

- METROPOLL: Anketleriyle zaman zaman gündeme gelen bu şirket de Kılıçdaroğlu’nu seçimi yüzde 49.1 ile önde bitirecek aday olarak göstermiş. Tayyip Erdoğan için de yüzde 46.9 tahmini yapılmış.

- GEZİCİ: Televizyon programlarındaki tartışmalarda da sık sık gündeme gelen bu şirket anketini mayısın ilk haftası yapmış. İki aday için de birbirine yakın oranlar öngörülmüş: Kılıçdaroğlu 46.9, Erdoğan 45.9.

- AVRASYA ARAŞTIRMA: Bu seçimin belki de en iddialı anketlerinden birini yapmış. Seçimi ilk turda yüzde 51.3 ile Kılıçdaroğlu kazanıyor. Erdoğan ise onu 7 puan geriden takip ediyor ve ancak yüzde 44.2 alabiliyor.

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- YÖNEYLEM: 9-10 Mayıs’ta Anket yapılmış. Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 49.5, Erdoğan’a yüzde 44.4, Sinan Oğan’a yüzde 4.7, Muharrem İnce’ye de yüzde 1.4 oy gösterilmiş.

- TÜRKİYE RAPORU: Şirketin anketinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.5 ile seçimin galibi görülüyor. Tayyip Erdoğan ise yüzde 45.6 oy ile 5 puan geride. Sinan Oğan ise 3.9.