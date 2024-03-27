Almanya'daki PKK provokasyonu... Almanya'nın Ankara büyükelçisiyle görüşüldü

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece yarısı terör örgütü PKK sempatizanları tarafından gerçekleştirilen saldırı girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından Hannover'da yerel makamlarla görüşmeler yapıldı.

Bu sabah da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz ile Ankara'da görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu olayla ilgili Berlin'de de girişimde bulunulacağı ifade edildi.

NELER YAŞANDI?

Terör örgütü PKK provokasyonu, Almanya'ya sıçradı. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentinde terör örgütü yandaşları, belediyenin Nevruz kutlamaları için verdiği yürüyüş izninin ardından An der Christuskirche Caddesi'ndeki Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna taş ve sopayla saldırdı. Başkonsolosluk binasının giriş kapısında maddi hasar meydana geldi.

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BELÇİKA'DA PKK PROVOKASYONU

Belçika'nın Leuven şehrinde Nevruz kutlamaları sırasında başlayan olaylar ülkenin farklı şehirlerine sıçramış, geçtiğimiz pazar günü Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Flaman bölgesine bağlı Heusden Zolder şehrinde akşam saatlerinde nevruz kutlamalarından dönen kalabalık etrafa saldırmıştı. Yüzleri kapalı olan ve PKK yanlısı sloganlar atan grup, Türklere ait iş yerleri ve araçlara hedef almıştı. PKK yandaşları pazartesi günü öğle saatlerinde ise başkent Brüksel'de Avrupa Parlamentosu binalarının bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda toplanmış, bölgeden geçen Türk vatandaşlarına saldırmıştı. Olaylar son olarak Belçika'nın diğer bir büyük şehri olan Liege kentine sıçramış, pazartesi akşamı Türklerin yoğunlukta yaşadığı Cheratte semtinde ortaya çıkan PKK yandaşları önce bir camiye saldırmış, ardından Ülkü Ocakları binasını ateşe vermişti. Çevrede yaşayan Türk ailelere ait araçların camlarını kıran saldırganlar, bazı araçları ise kundaklamıştı.