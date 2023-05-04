Ankara'daki zirvede Ukrayna protesto girişiminde bulundu! Şentop'tan çok sert tepki

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TBMM Başkanı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.

Şentop, 30'uncu yıl dönümün ve 61'inci Genel Kurulun KEİPA, bölge ve ülkeler için hayırlı olmasını dileyerek, "Hepimizin malumu olduğu üzere, Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşandı. Deprem büyük bir alanı etkiledi ve eşi görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Yaşanan bu felaketinin ardından siz kıymetli dostlarımız Türkiye'nin, Türk halkının yardımına koştunuz, büyük bir dayanışma örneği sergilediniz. Gerek gönderdiğiniz ayni ve nakdi yardımlar, gerek arama-kurtarma faaliyetleri için gönderdiğiniz ekiplerin çalışmaları, bir nebze olsun acılarımızın hafifletilmesini sağladı. Bu süreçte gösterdiğiniz bu kıymetli dayanışma ve yaptığınız yardımlar, Türk halkı tarafından takdirle karşılandı. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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'DİYALOG KANALLARININ AÇIK TUTULMASINA İHTİYAÇ DUYULMAKTA'

Şentop, parlamenter diplomasinin öneminin, bölgede özellikle son dönemlerde değişen jeopolitik dinamikler dikkate alındığında daha net bir şekilde ortaya çıktığını kaydederek, "Bölgemizdeki sorunları ortak bir irade ortaya koyarak ve iş birliği içinde hareket ederek çözüme ulaştırmamız her zamankinden daha acil bir ihtiyaçtır. Bölgede yaşanan sorunları diplomatik mekanizmalarla ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturmamız kalkınmanın, barışın ve istikrarın yalnızca bölge ülkelerinde değil, aynı zamanda Avrupa kıtasında ve küresel ölçekte temin edilmesi için elzemdir. Bölgemizde barışın ve istikrarın tesis edilmesi, kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması, öncelikle siyasi anlamda güvenin inşa edilmesine bağlıdır. Bunun için önyargıların ve yanlış algılamaların önüne geçilmesine ve diyalog kanallarının açık tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda parlamentolar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, hükumetler arasında güvenin ve iş birliğinin tesis edilmesi noktasında da önem arz etmekte. Zira parlamentolar, farklı tarafları bir araya getirme ve uzlaşma sağlama konusunda uzmanlaşmış yapılardır. Bu mülahazalar doğrultusunda, hem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi şemsiyesi altındaki çabalarımızı hem de parlamentolarımız arası ilişkileri daha ileri boyutlara taşımamız gerekir" diye konuştu.

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'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şentop, KEİPA'nın, yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerini yakından ilgilendiren konularla ilgili raporlar ve tavsiye kararlarıyla bölgedeki iş birliği sürecinin geliştirilmesine yardımcı olduğunu kaydederek, "Bugün için KEİPA, Karadeniz havzasındaki üzücü gelişmeler nedeniyle zor bir dönemden geçmekte olsa da teşkilatımızın ortak hedeflerine daha da yakınlaşmasını sağlamak için bütün üye ülke parlamentolarıyla yakın iş birliğimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Türkiye olarak, bu platform altındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. KEİPA 61'inci Genel Kurulu kapsamındaki çalışmalarımızın ülkelerimizin ve bölgemizin kalkınması, refahı ve barışı için somut sonuçlar ortaya koymasını diliyorum. Toplantılarımızın verimli bir şekilde geçeceğine ve burada yapacağımız istişarelerin iş birliğimizin güçlendirilmesi başta olmak üzere ülkelerimizin refah ve kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA PROTESTO GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva’nın konuşması sırasında UKRAYNA heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açtı. Bu sırada iki ülkenin heyetleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Rus heyetten biri, Ukrayna bayrağını alarak salondan çıkardı.

ŞENTOP: BU TOPLANTININ HUZURUNU KİMSEYE BOZDURMAM

Bu sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki gruba da uyarıda bulunarak müdahale etti. Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü, fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok. Ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar o zaman parlamenter toplantı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür. Söz vermedim ben bu nasıl bir şey? Söz vermeden konuşmak isteyen dışarıya çıksın dışarıda konuşsun" ifadelerini kullandı.