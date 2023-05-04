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Bakan Akar açıkladı: Tahıl Girişimi toplantısı ertelendi

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#Hulusi Akar#Tahıl#Toplantı
Bakan Akar açıkladı: Tahıl Girişimi toplantısı ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 20:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişimine yönelik toplantıya ilişkin, “Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zaruriyeti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından ‘tahıl girişimi’nin süresinin 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, “Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunu tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar, “Yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zaruriyeti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak” şeklinde konuştu.

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YARIN TEKNİK DÜZEYDEKİ toplantı ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA BAKAN YARDIMCILARININ TOPLANTISI OLACAK

Bakan yardımcılarının yapacağı toplantının gündemine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

“Bir taraftan tahıl sevkiyatı görüşülürken diğer taraftan da orada kalan bazı Türk bandralı gemiler var. O gemilerin tahliyesi de gündeme alınacak. Bunların hepsini birlikte çalışarak bir gündem oluşturacağız ve bu gündemi de bakan yardımcıları görüşecek daha sonra karara bağlanacak. Özellikle Afrika’daki istikrara çok önemli katkısı olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yarın teknik düzeydeki toplantı önümüzdeki hafta da bakan yardımcılarının toplantısıyla bu konunun planlı şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz.”

Toplantıların yerine yönelik soruya “Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul’a planladık” yanıtını veren Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik değerlendirmesinin sorulmasına üzerine ise, “Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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#Hulusi Akar#Tahıl#Toplantı

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