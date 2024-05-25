Ankara’daki PKK raporu

Haberin Devamı

Güvenlik birimlerince hazırlanan ve Ankara’da masada olan raporda, terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye’de devletleşme için ilk adımı atmaya hazırlandığı kaydedildi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı olan sözde seçim ile PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat’ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Terör örgütü PKK’nın bu adımla, “uluslararası alanda tanınma” planını harekete geçirdiğine vurgu yapılırken, PKK/PYD’nin, Fırat’ın doğusunda Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde sandık kurmayı planladığı kaydedildi.