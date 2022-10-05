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Ankara'da vahşice öldürülen Onur Şener'in avukatı konuştu: Cinayetin 5 kişi tarafından işlendiğini düşünüyoruz

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#Onur Şener#Meltem Banko#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 15:09

Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında bugün Ankara'da katledilen müzisyen Onur Şener’in hem avukatı, hem de yakın arkadaşı olan  Meltem Banko cinayetin detaylarını anlattı. 

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Canlı yayınlanan programa bağlanan avukat Meltem Banko, şunları söyledi:
"O iki kişi de bu suçun ortağıdır. Biz onların tutuklanması için gerekli hukuki mücadeleyi veriyoruz. İlgili mekanda ben açıkçası güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Mekanın içerisinde bir olay meydana geliyor ve sanatçı tek başına gönderiliyor. Gece çalışılan bir iş yerinde nasıl güvenlik kamerası olmaz, bu akıl alır gibi değil. Çünkü siz alkollü bir eğlence mekanısınız. İnsanlar o halde ne yapacaklarını bilemiyorlar. Siz bunu kontrol altına almak, her türlü güvenlik önlemini almak zorundasınız. Oraya gelen insanın güvenliği için, sanatçının ve çalışanların güvenliği için önlem almakla yükümlüsünüz. Olayın olduğu mekanın çeşitli açıklamalarını sosyal medyadan takip ediyoruz. Mekanın güvenlik zafiyeti var diyorlar.

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MASUM BİR YAVRU BABASIZ KALDI

Biz bu cinayetin 5 kişi tarafından işlendiğini düşünüyoruz. Ailesinin vekili olarak konuşuyorum. Kendileri de bu 5 kişinin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorlar. Çok masum bir yavru babasız kaldı.

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İSMİNİ UNUTTURMASINLAR

Onur Şener’in ismini unutturmasınlar. Hep sesini duyurmak istedi, daha iyi yerlere gelmek istedi. Bunu hak etmedi. Hele böyle bir ölümü, böyle bir vahşeti asla hak etmedi. Sözün bittiği yerdeyiz.”

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#Onur Şener#Meltem Banko#Ankara

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