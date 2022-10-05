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Müzisyen Onur Şener cinayetinde savcılığın tutuklama itirazına ret

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#Onur Şener#Cinayet#Ankara
Müzisyen Onur Şener cinayetinde savcılığın tutuklama itirazına ret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 14:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müzisyen Onur Şener'in (45) öldürülmesi ile ilgili adli kontrolle serbest kalan Gözde G. ile Jale E. hakkındaki karara tutuklanmaları talebiyle yaptığı itiraz reddedildi. 

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Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. 'Hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından kaydı bulunan İlker Karakaş, 'taksirle yaralama' suçundan kaydı bulunan Semih Soyalp ve suç kaydı bulunmayan Ali Gündüz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay anında yanlarında bulunan Gözde G. ile Jale E. ise savcılığın tutuklama talebine rağmen Ankara Nöbetçi 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle serbest bırakılmalarına itiraz ederek, tutuklanmalarını talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

KAMERALAR KAYITTA DEĞİLMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olayın yaşandığı mekanın önündeki kameraların kayıt yapmadığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için mekana ait tüm kameralar ile çevre iş yerlerindeki kameraların kayıtlarına el konuldu. Güvenlik kamerası kayıtları, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Eğlence mekanındaki kameralara fiziki müdahalede bulunulup bulunulmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin saç ve tırnaklarından alınan DNA örnekleri ile parmak izi örneklerinin de olayda kullanılan bardak üzerinde tespit edilen parmak izleriyle karşılaştırmasının yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti. 

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#Onur Şener#Cinayet#Ankara

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