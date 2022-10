Vahşice öldürülen Onur Şener'in acılı ailesi konuştu: 'Torunum onsuz ne yapacak şimdi'

Haberin Devamı

Çankaya'daki bir eğlence mekanında cumartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Onur Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" dedi. Tartışma büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak ile kesilerek yaralandı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgaya karışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş İlker Karakaş, Ali Gündüz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de elektrik mühendisi Semih Soyalp ile yanlarında bulunan Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Jale E. ve Gözde G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Dün çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan Leyla ve Erhan Şener çifti, bugün oğullarının ölümünden önce haftanın 3 günü kendisinde kalan 5,5 yaşındaki kızı Ceyla ve sahiplendiği 3 köpeği ile yaşadığı evde taziyeleri kabul etti.

Onur Şener'in evin arka bahçesinde park halindeki motosikletinin üzerine karanfil bırakılıp, bahçe duvarına da fotoğrafı asıldı. Yine evin giriş kapısına da Onur Şener'in kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı asıldı.

“TORUNUM ONSUZ NE YAPACAK ŞİMDİ”

Şener’in Çankaya’da bulunan taziye evinde genç müzisyenin hayatından bahseden acılı annesi, babası ve teyzesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberin Devamı

Anne Leyla Pınar Şener, suçluların en ağır cezayla yargılanmasını isteyerek, “Oğlumu benden koparıp aldılar. İnanamadım, hala da inanamıyorum. Ben şimdi oğlum olmadan ne yapacağım. Torunum onsuz ne yapacak şimdi. Kızı çok küçüktü. Kızını çok seviyordu. Doyamadı evladına. Benim oğluma kıydılar canavarlar. İnsan değil, canavarlar. İnsan olan bunu yapamaz. Onur çok saygılı, herkes tarafından sevilen birisiydi. Sosyal hayata düşkündü. Üniversiteye geçtiğinde gitar çalarak müziğe başladı. Kendi kendisine yetişti. Çok iyi birisiydi. Herkesin yardımına koşardı. Elinden geldiği kadarıyla, geliyorsa da mutlaka herkese yardım ederdi. En son tatilde görüşmüştük. Hep birlikte tatildeydik. Tatil boyunca kızıyla ilgilendi. Defalarca kızıyla denize girdi. Çok saygılı bir çocuktu. 10 gün gördüm, ondan sonra kaybettik. Bütün canavarlar cezalarını çeksin. Benim oğluma kıyanlar en büyük cezayı alsın. Hiç kimseyle husumeti yoktu oğlumun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ŞARKI UĞRUNA OLUR MU?'

Oğlunun kızına çok düşkün olduğunu belirten anne Leyla Pınar Şener, "Onur'cuğumun bir tane kızı var. Herkes bir tarafa kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kızı, canıydı. Kızı da onu çok severdi. Manevi olarak değil; ama ilk evliliğinden eski eşinin bir kızı vardı. O zaman gerçekten ona da tam bir babalık yaptı, kimsenin yapmayacağı şekilde. Bir tane Ceyla’sı var oğlumun. Hiç beklemediğimiz bir şey, şoktayız. Oğlum sevgi doluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Benim aslan yürekli oğlum, herkesin derdine koşardı. Hayvanseverdi. 3 tane köpeği var. Perişanlar. Böyle bir şey görmedim. Hayvanlar geliyorlar, arıyorlar onu bulamıyorlar küsüp gidiyorlar. Her gördüğüne yardım etmek isterdi. Nasıl yok ettiler benim güzel oğlumu? Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlumu benden kopardılar" diye konuştu.

Haberin Devamı

“MÜZİK ONUN HAYATIYDI”

Baba Erhan Şener ise acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Gözü yaşlı baba Erhan Şener ise davanın sonuna kadar takipçileri olacaklarını belirterek, “Çok acı bir olay. Tarifi mümkün olmayan bir acı. Tahammül edilmesi mümkün olmayan bir acı. Nasıl söyleyebilirim ki, kelimeler aciz kalır. Allah böyle bir acıyı kimseye vermesin" dedi.

Erhan Şener, "Dünya tatlısı bir insanı kaybettim. O benim hem oğlumdu, hem yoldaşımdı, her şeyimdi. Konuşmaya bile tahammülüm yok" diye konuştu.

Baba Şener, "Onur dünya tatlısı bir insandı. Kime sorsanız aynı şeyi söyler. Herkesin yardımına koşardı. Herkesin derdini dinler ve ortak olurdu. Derdi olan ona açılırdı. Herkes onun yanındaydı. Ayrılanlar Onur’dan fikir alırdı. Yol gösteren birisiydi. En son telefonda konuşmuştuk. ‘Baba ne zaman geliyorsun, artık gelin’ demişti. Kızı Ceyla’yla yalnız kalmıştı. Bizi de yanında istiyordu. Son konuşmamız bu olmuştu. Sonrasında da acı haberi geldi. Bize önce yaralandığını ve yoğun bakımda olduğunu söylediler. Allah’a dua ettim. Ne olur hafif bir şey olsun diye. Hastane yerine beni morga götürdüler. Meğerse oğlum vefat etmiş. Müziğe ilgili kendi isteğiyle oldu. Lisede gitar çalmaya başladı. Kendi kendine yetişti. Çok güzel şarkılar söylerdi. Besteleri vardı. Müzik onun hayatıydı. Davanın takipçisi olacağım. En büyük cezayı almaları için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu son olsun. Bu tip olaylar artık son bulsun” dedi.

Haberin Devamı

Baba Şener, "Oğlumun evliliğinden bir kızı var. Ayrıca eski eşinin de ilk evliliğinden bir çocuğu var. Çok severdi oğlumu o da. Oğlum ve torunum birbirlerine aşıklardı. Kızı da çok düşkündü babasına. Kısa bir süre ayrı kalsa 'babam nerede' diye sorardı" ifadelerini kullandı.

“KOCAMAN BİR YÜREĞİ OLDUĞU İÇİN HERKESE DOKUNMUŞ”

Şener’in teyzesi Figen Karaburçak da acı içerisinde olduklarını aktararak, “Aslan gibi, kocaman yüreği olan bir çocuktu. Kıydılar ona. Şehir zorbaları her yerde var. Reddedilmeye tahammülü olmayan bu zorbalardan Allah kurtarsın bizi. Bu ne demektir, senin istediğin şarkıyı söylemiyorsa, istemiyorsa neden istekte bulunuyorsunuz. Çekin gidin. Mekan kapanmış. Sizi istemiyorlar. Bu her yerde oluyor. Bu nasıl bir şeydir. Keyif almayı, yerinde eğlenmeyi bilmek lazım. Vazifeleri, sorumlukları ve eğlenmeyi bileceksiniz. Birbirinden apayrı şeyler bunlar. Onur, sevecen bir çocuktu. Mizah duygusu olan birisiydi. Herkes severdi. Çevresinde onu çok seven bir insan var. Kocaman bir yüreği olduğu için herkese dokunmuş. İnsanların bu kadar etkileneceğini düşünmezdim. Biz sadece kendi acımız olarak görmüştük. 18 Ağustos’ta doğum günüydü. En son o zaman konuşup doğum gününü kutlamıştım” diye konuştu.

Onur Şener'in acılı teyzesi, "Çok arzu ediyordu bir yeri olsun, işletebilsin. Müzik hep hayatındaydı çocukluğundan itibaren ve müzikten para kazanıyordu. Kızını yapayalnız bıraktılar. Öyle bir babaydı ki ona o kadar şefkatle sarılan babaydı ki. Ben çevremde öyle bir baba görmedim. Bebekliğinden itibaren mamasını hazırlardı. Kızı çok küçükken ayrıldı eşinden. Ortak velayetle çocukla ilgileniyorlardı. Haftanın 4 günü annesi, 3 günü babasıylaydı. Öyle bir baba-kız ilişkisi görmedim ben hiç. Yavrumu babasız bıraktılar. Hayvanları sever, onları evlat gibi benimserdi. Şu an 3 köpeği öksüz kaldı. Her türlü çiçeğine bakardı, onlarla ilgilenirdi, doğayı, hayvanları ve müziği seven bir insandı. Eğlenmeyi bilmeyen, keyif almayı bilmeyen insanlar kıydılar çocuğumuza" şeklinde konuştu.

ONUR ŞENER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Meltem Banko, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Banko, “Bugün itibariyle dosyayı vekaleti sunmuş bulunuyoruz. İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Tüm şahısların tutuklanmaları için gerekli çalışmaları başlattık. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahısların da tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanın içerisinde bir vaka meydana geliyor. Onur Şener’de dışarıya çıkıyor. Dışarıda kimse ona destek olmuyor. Bu güvenlik açığından ciddi anlamda rahatsızız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz” dedi.

'ÖLÜM HABERİ KIZINA PEDAGOG EŞLİĞİNDE İLETİLECEK'

Onur Şener’in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, “Mekanın dışında Onur Şener’e saldırı düzenlenmiş. İlerleyen günlerde detaylara ilişkin açıklamalarda bulunacağız. ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener; milliyetçi, vatanını, milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bugün pedagog eşliğinde Onur Şener’in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu” şeklinde konuştu