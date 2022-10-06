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Ankara'da öldürülen Onur Şener'in kızının avukatı uyardı: Sahte kampanyalara itibar etmeyin

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Onur Şener#Ceyla Şener
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 15:31

Ankara'da eğlence mekanında öldürülen müzisyen Onur Şener'in (45) kızı Ceyla Şener'in (5,5) avukatı İnanç Görür, kötü niyetli kişilerin sosyal medyada Onur Şener'in kızı adına sahte yardım kampanyaları düzenlediklerini söyleyerek bunlara itibar edilmemesini istedi.

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Müzisyen Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) tutuklandı, Gözde G. ve Jale E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Onur Şener'in 5,5 yaşındaki kızı Ceyla Şener'in avukatı İnanç Görür, basın toplantısı düzenledi. Görür, Ceyla'ya babasının öldüğü haberinin psikologlar ve pedegoglar yardımı ile verildiğini söyledi.

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Görür, "Hem medyada hem de sosyal medyada birtakım haberler çıkmaktadır. Tam bir bilgi kirliliği mevcuttur. Kişi veya kişilerin kötü niyetli yaklaşımlarından kaynaklanarak bizim bilgimiz dışında birtakım kampanyalar düzenlenmeye başlanmıştır. Öncelikle bu kampanyaların bizim ve ailenin bilgisi dışında olanlara itibar edilmemesini, oluşabilecek kampanyaların veya paylaşımların bizden teyit edilmesini özellikle rica ediyorum" dedi.

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Görür, Şener'in kızına sanatçıların da destek verdiğini belirterek, "Sanatçılarımızdan sayın Haluk Levent, dün konser gelirinin tamamını küçük kızımıza göndermiştir ve kendisi de bir kampanya sürdürmektedir. Bu bizim bilgimiz dahilindedir. Bunların dışında oluşabilecek kampanyalar veya bağış, paylaşımlar gibi hususlarda lütfen bizden teyit alınmasını istiyoruz. Yavrumuz ile ilgili paylaşımların daha dikkatli yapılması özellikle annemizin ricasıdır. Acımız çok büyük. Yaşanılan bu olay neticesinde olay şu anda yargıda. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dikkatlice ve tüm ayrıntılar neticesinde devam etmektedir. Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasını ve hazırlandıktan sonra da mahkeme aşamasına giderek, yavrumuzu babasından koparan faillerin en ağır cezayı almaları için elimizden geleni hukuki olarak yapacağımızı ve takipçisi olacağımızı belirtiriz. İnanıyorum ki yakın zamanda iddianame hazırlanıp mahkeme aşamasına geçilecektir. Dava ile ilgili söyleyebileceğim husus bu kadardır. Umarım rahmetli Onur Şener'in canavarca hislerle katledilmesinin cezasının da en ağır şekilde olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Ankarada öldürülen Onur Şenerin kızının avukatı uyardı: Sahte kampanyalara itibar etmeyin

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